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    Malatya'da aracın çarptığı kurt yaralandı

    Aracın çarpması sonucu yaralanan kurt, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı.
    • İHA
    • 03.02.2021 - 14:12
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 14:17
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    Malatya'da aracın çarptığı kurt yaralandı

    Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ ilçesi mevkiinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan kurdu kanlar içerisinde gören sürücüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.

    TEDAVİYE ALINDI

    Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yol kenarına sığınan kurdu güvenli bir şekilde alarak Şube Müdürlüğü'nde yer alan veteriner bakım ünitesine getirdi.

    Burada tedavi altına alınan kurdun, iyileşmesinin ardından yeniden doğaya bırakılacağı belirtildi.

    Aracın çarptığı kurt yaralandı

    Malatya da aracın çarptığı kurt yaralandı #1

    Malatya da aracın çarptığı kurt yaralandı #2

    Malatya da aracın çarptığı kurt yaralandı #3

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