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    Malatya’da ‘Avrupa'ya gönderiyorlar’ yalanı ortalığı karıştırdı

    Bir hukuk firmasının yabancı uyrukluları “Avrupa’ya gönderdiği” yalanı sosyal medya üzerinde kısa sürede yayılınca ortalık karıştı. Yüzlerce sığınmacı, iş merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
    • 22.09.2022 - 08:47
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 09:02
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    Malatya’da ‘Avrupa'ya gönderiyorlar’ yalanı ortalığı karıştırdı

    Bazı sosyal medya uygulamalarında yabancı uyrukluların Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir hukuk bürosuna başvuruda bulunması halinde “Avrupa’ya gönderileceği” paylaşımı, kısa sürede yayıldı.

    İş merkezi önünde kuyruk

    İddiayı duyan yabancı uyrukluların koşarak gittiği iş merkezi önünde metrelerce kuyruk oluştu.

    Gerçek polis ekiplerinin bölgeye gelmesiyle ortaya çıktı.

    Malatya’da ‘Avrupa'ya gönderiyorlar’ yalanı ortalığı karıştırdı VİDEO

    İddia yalan çıktı

    Firma yetkilileri ile görüşen ekipler, iddianın bir yalandan ibaret olduğunu belirledi.

    Durumu tercümanlar aracılığıyla öğrenen yüzlerce mülteci, polis ekiplerinin kontrolünde evlerine dağıldı.

    Malatya’da ‘Avrupa ya gönderiyorlar’ yalanı ortalığı karıştırdı #1

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    Malatya’da ‘Avrupa ya gönderiyorlar’ yalanı ortalığı karıştırdı #3

    Malatya’da ‘Avrupa ya gönderiyorlar’ yalanı ortalığı karıştırdı #4

    Malatya’da ‘Avrupa ya gönderiyorlar’ yalanı ortalığı karıştırdı #5


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