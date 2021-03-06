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- Malatya'da aydınlatma direğine çarpan taksici feci şekilde can verdi
Malatya'da aydınlatma direğine çarpan taksici feci şekilde can verdi
- İHA
- 06.03.2021 - 09:32
Malatya Turgut Temelli kavşağında Metin K. (37), idaresindeki 44 T 0374 plakalı ticari taksiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın şiddeti ile araç geri geri 3-4 metre savrulurken, sürücü araç içerisinde sıkıştı.
30 DAKİKA KALP MASAJI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak için çalışırken, sağlık ekipleri ise kalp mesajı yaptı.
Yaklaşık 30 dakika süren çalışmalar sonucu yaralı taksici bulunduğu yerden çıkarıldı.
KURTARILAMADI
Bir süre ambulansta müdahalede bulunulan Metin K. bilinci kapalı bir şekilde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Taksici burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Araç çekiciyle bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.