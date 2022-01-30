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Malatya’da baba katili: Annemle kavga ettiklerini görünce sinirlendim

Malatya’da baba katili: Annemle kavga ettiklerini görünce sinirlendim

Annesi ile tartışan babasını av tüfeği ile öldüren 19 yaşındaki zanlı, ifadesinde “Yine annemle kavga ettiklerini görünce sinirlendim. O anda yaşadığım öfke ile tüfeği alarak ateş ettim” dedi.