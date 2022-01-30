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- Malatya’da baba katili: Annemle kavga ettiklerini görünce sinirlendim
Malatya’da baba katili: Annemle kavga ettiklerini görünce sinirlendim
- DHA
- 30.01.2022 - 13:26
- Güncelleme : 30.01.2022 - 13:51
Malatya’da besicilik yapan Bayram Yılmaz (53) ile eşi Zahide Yılmaz (53) tartışmaya başladı, bu sırada Yeşilyurt ilçesi Çarmuzu Mahallesi’ndeki eve gelen çiftin çocuklarından Musap (19) babasına tepki gösterdi.
BABASINI VURDU
Daha sonra evden çıkıp, dışarıdan aldığı av tüfeğiyle geri dönen Musap Yılmaz, babasına ateş etti.
Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbarla gelen polis ekipleri, Musap Yılmaz'ı gözaltına aldı.
“ANNEMLE KAVGA ETTİKLERİNİ GÖRÜNCE SİNİRLENDİM”
Emniyette suçunu kabul eden Musap Yılmaz, ifadesinde şunları söyledi:
“Babam evde sürekli annemle kavga ediyordu. Eve gelince yine annemle kavga ettiklerini görünce sinirlendim. Babamı kavga etmemesi için uyardım ama o beni tersledi. Dışarı çıkmak isterken, kapı girişindeki tüfeği fark ettim. O anda yaşadığım öfke ile tüfeği alarak ateş ettim.”
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İşlemleri tamamlanan Yılmaz, sabah saatlerinde 'kasten adam öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.
Malatya’da baba katili: Annemle kavga ettiklerini görünce sinirlendim VİDEO