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    Malatya’da baba katili: Annemle kavga ettiklerini görünce sinirlendim

    Annesi ile tartışan babasını av tüfeği ile öldüren 19 yaşındaki zanlı, ifadesinde “Yine annemle kavga ettiklerini görünce sinirlendim. O anda yaşadığım öfke ile tüfeği alarak ateş ettim” dedi.
    • DHA
    • 30.01.2022 - 13:26
    • Güncelleme : 30.01.2022 - 13:51
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    Malatya’da baba katili: Annemle kavga ettiklerini görünce sinirlendim

    Malatya’da besicilik yapan Bayram Yılmaz (53) ile eşi Zahide Yılmaz (53) tartışmaya başladı, bu sırada Yeşilyurt ilçesi Çarmuzu Mahallesi’ndeki eve gelen çiftin çocuklarından Musap (19) babasına tepki gösterdi.

    BABASINI VURDU

    Daha sonra evden çıkıp, dışarıdan aldığı av tüfeğiyle geri dönen Musap Yılmaz, babasına ateş etti.

    Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbarla gelen polis ekipleri, Musap Yılmaz'ı gözaltına aldı.

    “ANNEMLE KAVGA ETTİKLERİNİ GÖRÜNCE SİNİRLENDİM”

    Emniyette suçunu kabul eden Musap Yılmaz, ifadesinde şunları söyledi:

    “Babam evde sürekli annemle kavga ediyordu. Eve gelince yine annemle kavga ettiklerini görünce sinirlendim. Babamı kavga etmemesi için uyardım ama o beni tersledi. Dışarı çıkmak isterken, kapı girişindeki tüfeği fark ettim. O anda yaşadığım öfke ile tüfeği alarak ateş ettim.”

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    İşlemleri tamamlanan Yılmaz, sabah saatlerinde 'kasten adam öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

    Malatya’da baba katili: Annemle kavga ettiklerini görünce sinirlendim VİDEO


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