Malatya'da babasının 1 milyon lira değerindeki altınlarını çaldı

Babasına ait olan banka kasasındaki altınları akrabasına çaldıran şahıs altınlarla beraber kaçarak kayıplara karıştı.

Malatya'nın Darende ilçesinde yaşayan Alişan Ö., babası Haşim Ö.'nün ilçedeki bir banka şubesine ait kiralık kasasında sakladığı yaklaşık 1 milyon liralık altını çalmak için plan yaptı.

ALTINLARI AKRABASINA ÇALDIRDI

Babasının evde sakladığı banka kasasının anahtarını çalan Alişan Ö., anahtarı aynı bankada kasası olan akrabası Osman Ö.'ye verdi. Aldığı anahtarla banka şubesine giden Osman Ö., kendi kasası yerine Haşim Ö.'nün kasasını açıp altınları alarak Alişan Ö.'ye teslim etti.

BABA, ŞİKAYETTE BULUNDU

Babasının altınlarını bozduran Alişan Ö. parayı yine aynı ilçedeki başka bir banka ile önce Gaziantep'e, oradan da Kıbrıs'a havale olarak gönderdi. Durumu birkaç gün sonra fark eden baba Haşim Ö., emniyete giderek şikayetçi oldu.

ARACI AKRABAYA GÖZALTI

Banka kasasından altınları Alişan Ö.'ye teslim eden Osman Ö. gözaltına alınırken, Kıbrıs'a kaçtığı belirlenen Alişan Ö.'ye ise ulaşılamadı.

İKİNCİ DENEMESİNDE ÇALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan yapılan araştırmada Alişan Ö.'nün anahtarı verdiği Osman Ö.'nün 2 hafta önce de banka kasasını açmaya çalıştığı, başarısız olduğu için altınları alamadığı belirlendi.

Osman Ö.'nün, ikinci denemede açtığı kasanın içinde bulunan 642 gram, 256 adet Cumhuriyet altını ve 1 çeyrek altını aldığı belirlendi.

TUTUKLANDI

Osman Ö. ifadesinde, çaldığı tüm altınları Alişan Ö.'ye teslim ettiğini söyledi. Sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Osman Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alişan Ö.'nün yakalanması için çalışma sürüyor.