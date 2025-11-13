Malatya'da bacağından vurulan genç kendi imkanlarıyla hastaneye gitti

- Malatya'da 21 yaşındaki H.T. tabanca ile bacağından vuruldu.
- Genç, kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı.
- Polis, olayın gerçekleştiği yer ve failleri bulmak için çalışma başlattı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Tabanca ile sağ bacağından vurulan 21 yaşındaki H.T., kendi imkanlarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.
Tedavi altına alınan gencin polis ekiplerine olayın nerede ve kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiğini hatırlamadığını belirttiği öğrenildi.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Polis ekipleri olayın yaşandığı yeri ve olaya karışan kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.