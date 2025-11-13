Abone ol: Google News

Malatya'da bacağından vurulan genç kendi imkanlarıyla hastaneye gitti

Malatya'da tabanca ile bacağından vurulan 21 yaşındaki genç, kendi imkanlarıyla gittiği hastanede tedavi altına alındı.

Yayınlama Tarihi: 13.11.2025 01:22
  • Malatya'da 21 yaşındaki H.T. tabanca ile bacağından vuruldu.
  • Genç, kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı.
  • Polis, olayın gerçekleştiği yer ve failleri bulmak için çalışma başlattı.

Tabanca ile sağ bacağından vurulan 21 yaşındaki H.T., kendi imkanlarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Tedavi altına alınan gencin polis ekiplerine olayın nerede ve kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiğini hatırlamadığını belirttiği öğrenildi.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri olayın yaşandığı yeri ve olaya karışan kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

