Malatya'da bacağından vurulan genç kendi imkanlarıyla hastaneye gitti

Tabanca ile sağ bacağından vurulan 21 yaşındaki H.T., kendi imkanlarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Tedavi altına alınan gencin polis ekiplerine olayın nerede ve kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiğini hatırlamadığını belirttiği öğrenildi.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri olayın yaşandığı yeri ve olaya karışan kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.