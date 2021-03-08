Malatya’da balıkçı teknesi alabora oldu: 1 kişi kayıp

Karakaya Barajı'nda alabora olan balıkçı teknesinde bir kişi yüzerek kurtulurken, diğer balıkçı suda kayboldu. Suda arama yapan dalgıçlar, kayıp kişiye henüz ulaşamadı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi Küllümağara mevkisinde yer alan Karakaya Barajı'nda balığa çıkan Ercan Kala (36) ve Niyazi Güldaş'ın (48) bulunduğu tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alabora oldu.

Kıyıya yaklaşık 100 metre uzaklıkta alabora olan tekneden Niyazi Güldaş, yüzerek kıyıya ulaşırken Ercan Kala ise suda kayboldu.

KURTARMA EKİPLERİ HEMEN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine 112 Sağlık görevlileri ve sualtı arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi, olay yerine gelerek suda hemen arama çalışması başlattı.

Haberin duyulmasının ardından balıkçıların aileleri de olay yerine gelirken, jandarma görevlileri de çevrede güvenlik önlemleri aldı.

(Ercan Kala)

KAYIP BALIKÇI BULUNAMADI

Su altı arama kurtarma ekipleri uzun süre teknenin alabora olduğu bölgede arama çalışması yaparken, kıyıda bekleyen kayıp şahsın ailesi de endişeyle çalışmaları izledi.

Havanın da kararması ile arama faaliyetlerine ara veren dalgıçların, sabah erken saatlerde bölgede arama çalışmasına devam edeceği öğrenildi.

Sudan yüzerek kıyıya ulaşan Niyazi Güldaş’ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.