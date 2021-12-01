İki grup arasında açılır-kapanır elektrikli duba mevzusu yüzünden çıkan baltalı kavgada 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesi’nde bulunan Bakırcılar Çarşısı’ndaki bir çay ocağının işletmecileri ile bir grup arasında, açılır-kapanır elektrikli duba mevzusu yüzünden tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, baltanın da kullanıldığı olayda E.Y., H.Ö.,Ö.Ö., M.A.A., A.A. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İşletmede küçük çaplı maddi hasarın oluştuğu olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’da baltalı kavga: 5 yaralı VİDEO

