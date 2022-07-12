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    Malatya'da baraja düşen kardeşini kurtaran genç boğuldu

    Malatya'da 20 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmet El İsa, baraja düşen kardeşini kurtardıktan sonra kendisi boğuldu.
    • 12.07.2022 - 23:24
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 00:04
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    Malatya'da baraja düşen kardeşini kurtaran genç boğuldu

    Akşam saatlerinde Malatya'nın Battalgazi ilçesi Karakaya Barajı Atabey iskelesinde meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Suriyeli Ahmet El İsa barajın içerisinde çırpındığını gördüğü kimliği henüz öğrenilmeyen kardeşini kurtarmak için suya atladı.

    Kardeşini kurtardı

    Kardeşini kucaklayıp kıyıda bulunan yakınlarına ulaştıran İsa, ardından gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirirdi.

    İhbar üzerine olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sualtı Arama ve Kurtarma ekibi de gönderildi.

    Cansız bedeni bulundu

    Su altı arama ve kurtarma ekibi, Ahmet El İsa'nın cansız bedenine kıyıdan 60 metre açıkta ve 12 metre derinlikte ulaşarak, karaya çıkarttı. İsa'nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Malatya'da baraja düşen kardeşini kurtaran genç boğuldu VİDEO

    Malatya da baraja düşen kardeşini kurtaran genç boğuldu #1

    Malatya da baraja düşen kardeşini kurtaran genç boğuldu #2

    Malatya da baraja düşen kardeşini kurtaran genç boğuldu #3

    Malatya da baraja düşen kardeşini kurtaran genç boğuldu #4

    Malatya da baraja düşen kardeşini kurtaran genç boğuldu #5

    Malatya da baraja düşen kardeşini kurtaran genç boğuldu #6

    Malatya da baraja düşen kardeşini kurtaran genç boğuldu #7


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