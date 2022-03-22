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Malatya'da bariyere çarpan araçta, ehliyetsiz sürücü can verdi

Malatya'da bariyere çarpan araçta, ehliyetsiz sürücü can verdi

Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki genç, içinde 2 kişinin daha bulunduğu aracıyla kaza geçirdi. Kaza sonucu sürücü hayatını kaybederken, 2 kişinin durumunun kritik olduğu belirlendi.