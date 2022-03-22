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    Malatya'da bariyere çarpan araçta, ehliyetsiz sürücü can verdi

    Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki genç, içinde 2 kişinin daha bulunduğu aracıyla kaza geçirdi. Kaza sonucu sürücü hayatını kaybederken, 2 kişinin durumunun kritik olduğu belirlendi.
    • DHA
    • 22.03.2022 - 12:55
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 14:13
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    Malatya'da bariyere çarpan araçta, ehliyetsiz sürücü can verdi

    Malatya'nın Buhara Caddesi'nde ehliyetsiz sürücü Murat Doğan kontorlündeki 44 AAZ 852 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı.

    Savrularak bariyerlere çarpan otomobili gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Adeta hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Doğan (17) yola savrulurken, araçta bulunan Gökhan Ç. ile Muhammed Emin K. ağır yaralandı.

    17 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ KAZADA CAN VERDİ

    Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontolde, sürücü Murat Doğan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Yaralılar ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Malatya'da bariyere çarpan araçta, ehliyetsiz sürücü can verdi ViDEO

    Malatya da bariyere çarpan araçta, ehliyetsiz sürücü can verdi #1

    YARALILARIN DURUMU KRİTİK

    Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Murat Doğan'ın cansız bedeni ise olay yerindeki inceleme sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Malatya da bariyere çarpan araçta, ehliyetsiz sürücü can verdi #2


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