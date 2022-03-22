- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Malatya'da bariyere çarpan araçta, ehliyetsiz sürücü can verdi
Malatya'da bariyere çarpan araçta, ehliyetsiz sürücü can verdi
- DHA
- 22.03.2022 - 12:55
- Güncelleme : 22.03.2022 - 14:13
Malatya'nın Buhara Caddesi'nde ehliyetsiz sürücü Murat Doğan kontorlündeki 44 AAZ 852 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı.
Savrularak bariyerlere çarpan otomobili gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Adeta hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Doğan (17) yola savrulurken, araçta bulunan Gökhan Ç. ile Muhammed Emin K. ağır yaralandı.
17 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ KAZADA CAN VERDİ
Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontolde, sürücü Murat Doğan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralılar ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Malatya'da bariyere çarpan araçta, ehliyetsiz sürücü can verdi ViDEO
YARALILARIN DURUMU KRİTİK
Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Murat Doğan'ın cansız bedeni ise olay yerindeki inceleme sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.