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    Malatya'da başına çuval geçirip ATM'den para çeken hırsız yakalandı

    Arkadaşının banka kartını çalan ve başına çuval geçirip ATM'den para çeken şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 22.12.2021 - 11:11
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    Malatya'da başına çuval geçirip ATM'den para çeken hırsız yakalandı

    Malatya’nın Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Darende Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PTT'ye ait bir ATM'den başına büyük bir çuval geçirerek para çeken şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    172 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENDİ

    Ekipler, 25 kameranın 172 saatlik görüntülerini inceleyerek, zanlının PTT'ye ait ATM'nin para çekme kabinine çuval ile geldiği ve arkadaşına ait karttan bin 500 lira para çektiğini tespit etti.

    YAKALANIP, GÖZALTINA ALINDI

    Zanlının yakalanması için harekete geçen ekipler, kimliğini belirlediği şüpheliyi gözaltına aldı.

    Malatya'da başına çuval geçirip çalıntı kartla ATM'den para çeken şüpheli yakalandı VİDEO

    Malatya da başına çuval geçirip ATM den para çeken hırsız yakalandı #1

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