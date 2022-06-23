Malatya'da silahlı kavga ihbarı alan ekipler olay yerine gittiklerinde Ekrem Kaya'nın başından vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi'nde, Tekel sokak içerisinde silahlı kavga anonsuna giden ekipler yerde kanlar içerisinde yatan bir kişi ile karşılaştı.

Başından vurulan şahıs öldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.



Başından silahla vurularak öldürülen şahsın Ekrem Kaya olduğu tespit edilirken, çevrede geniş çaplı çalışma başlatan ekipler olaya karıştıkları belirlenen M.Y., E.Ç., H. S.,H.A.'yı bir rezidansın son katında 2 adet pompalı tüfekle yakalayarak gözaltına aldı.

Malatya'da başından vurulan kişi yaşamını yitirdi - Video



5 kişi gözaltında

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in de olay yerine gelerek bilgi aldığı olayda şahsın vefat haberine alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, olaya karıştığı tespit edilen M.Y.A. ise polis ekiplerini arayarak teslim oldu.





Olay yerinde inceleme gerçekleştirildi

İHA'nın haberine göre, hayatını kaybeden Ekrem Kaya'nın cenazesi cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrası Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.







