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    Malatya'da bazı fabrikaları su bastı

    Aniden bastıran sağanak yağışlar nedeniyle Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikaların depoları sular altında kaldı.
    • 14.06.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 17:56
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    Malatya'da bazı fabrikaları su bastı

    Yurt genelinde devam eden sağanak yağışlar, hayatı olumsuz etkiliyor.

    Malatya'da da öğleden sonra aniden bastıran sağanak günlük yaşamı etkilerken, Yeşilyurt ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde bazı fabrikaların depolarını su bastı.

    Üretim kısa süre durdu

    Güvenlik nedeniyle elektriklerin kesildiği bölgede yaklaşık 1,5 saat süreyle farikalarda üretime ara verildi.

    Yağışlar devam edecek

    Su baskınların yaşandığı fabrikalarda işletme sahiplerinin temizlik çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, sağanak yağışların bir süre daha kent genelinde etkili olması bekleniyor.

    Malatya'da bazı fabrikaları su bastı VİDEO

    Malatya da bazı fabrikaları su bastı #1

    Malatya da bazı fabrikaları su bastı #2

    Malatya da bazı fabrikaları su bastı #3


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