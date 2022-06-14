Malatya'da bazı fabrikaları su bastı

Malatya'da bazı fabrikaları su bastı

Aniden bastıran sağanak yağışlar nedeniyle Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikaların depoları sular altında kaldı.

Yurt genelinde devam eden sağanak yağışlar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Malatya'da da öğleden sonra aniden bastıran sağanak günlük yaşamı etkilerken, Yeşilyurt ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde bazı fabrikaların depolarını su bastı.

Üretim kısa süre durdu

Güvenlik nedeniyle elektriklerin kesildiği bölgede yaklaşık 1,5 saat süreyle farikalarda üretime ara verildi.

Yağışlar devam edecek

Su baskınların yaşandığı fabrikalarda işletme sahiplerinin temizlik çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, sağanak yağışların bir süre daha kent genelinde etkili olması bekleniyor.

Malatya'da bazı fabrikaları su bastı VİDEO

