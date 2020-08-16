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    Malatya'da besici, tosun tepmesi sonucu hayatını kaybetti

    Hekimhan ilçesinde büyükbaş hayvancılığı ile uğraşan bir kişi, tosunun tepmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki yetiştirici yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • İHA
    • 16.08.2020 - 02:47
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    Malatya'da besici, tosun tepmesi sonucu hayatını kaybetti

    Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Taşoluk mahallesinde yaşayan Halil Kaya, akşam saatlerinde evinin bahçesindeki ahıra hayvanlarına yem vermeye gitti.

    Bu sırada ağılda, bir tosunun darbesi ile yere düşen şahıs, yakınlarının ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hekimhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen besici Halil Kaya hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Malatya da besici, tosun tepmesi sonucu hayatını kaybetti #1

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