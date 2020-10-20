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    Malatya'da bıçaklı kavga çıktı

    Malatya'da bıçaklı kavgada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan ve kalbi duran şahıs, doktorların müdahalesiyle hayata tutundu.
    • İHA
    • 20.10.2020 - 02:03
    • Güncelleme : 20.10.2020 - 02:21
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    Malatya'da bıçaklı kavga çıktı

    Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Gönültaş Caddesi üzerinde müstakil bir evin bahçesinde kuş meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada V.D., A.Ş.D.'yi bıçaklayarak kaçtı.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada ağır yaralanan A.Ş.D., Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    HASTANEDE YAŞAMA DÖNDÜRÜLDÜ

    Kalbi duran şahıs, hastanede uzun uğraşlar sonucu yaşama döndürülerek ameliyata alındı.

    Hastanede tedavisi süren A.Ş.D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Malatya'da bıçaklı kavga çıktı VİDEO


    Malatya da bıçaklı kavga çıktı #1

    Malatya da bıçaklı kavga çıktı #2


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