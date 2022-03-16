Malatya'da bıçaklı kavgada hayatını kaybetti

Alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada göğsünden yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Fındık Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Mualla Ali Karaoğlan (52) ile A.A. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI

Kısa sürede tartışma bıçaklı kavgaya dönüşürken, Mualla Ali Karaoğlan göğüs bölgesine aldığı bıçak darbesi sonucu ağır yaralandı.

Şüpheli ise bölgeden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Mualla Ali Karaoğlan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Mualla Ali Karaoğlan’nın cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayın şüphelisi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.