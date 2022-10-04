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- Malatya'da bıldırcın avı pahalıya patladı: 5 bin 695 TL ceza
Malatya'da bıldırcın avı pahalıya patladı: 5 bin 695 TL ceza
4 adet bıldırcın avlayan şahıs, avcılık belgesi olmadığı gerekçesiyle yakalandı. Şahıslara 5 bin 695 TL idari para cezası uygulandı.
- 04.10.2022 - 15:12
- Güncelleme : 04.10.2022 - 15:19
Malatya'nın Battalgazi İlçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Battalgazi Jandarma Karakol Komutanlığı görevlileri, kaçak avcılık kapsamında operasyon başlattı.
Operasyon sonucunda, bir şahsın 4 adet bıldırcın avladığı ve avcılık belgesinin olmadığı tespit edildi.
Çalışmalarını bu yönde ilerleten ekipler, şahıslara yönelik kapsamlı incelemede bulundu.
Kanuna aykırılıktan 5 bin 695 TL ceza
Ele geçirilen 4 adet bıldırcın, bir adet yivsiz yarı otomatik av tüfeği ve 4 adet fişek Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafına teslim edildi.
Şahsa, 4195 Kara Avcılığı Kanununa aykırılıktan 5 bin 695 TL idari para cezası uygulandı.
"Pişmanım"
İHA'dan edinen bilgilere göre; Şahıs 5 bin 695 TL ceza kesilmesinin üzerine bıldırcın avladığına pişman olduğunu söylediğini bildirdi.