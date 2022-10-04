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    Malatya'da bıldırcın avı pahalıya patladı: 5 bin 695 TL ceza

    4 adet bıldırcın avlayan şahıs, avcılık belgesi olmadığı gerekçesiyle yakalandı. Şahıslara 5 bin 695 TL idari para cezası uygulandı.
    • 04.10.2022 - 15:12
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 15:19
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    Malatya'da bıldırcın avı pahalıya patladı: 5 bin 695 TL ceza

    Malatya'nın Battalgazi İlçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Battalgazi Jandarma Karakol Komutanlığı görevlileri, kaçak avcılık kapsamında operasyon başlattı.

    Operasyon sonucunda, bir şahsın 4 adet bıldırcın avladığı ve avcılık belgesinin olmadığı tespit edildi.

    Çalışmalarını bu yönde ilerleten ekipler, şahıslara yönelik kapsamlı incelemede bulundu.

    Kanuna aykırılıktan 5 bin 695 TL ceza

    Ele geçirilen 4 adet bıldırcın, bir adet yivsiz yarı otomatik av tüfeği ve 4 adet fişek Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafına teslim edildi.

    Şahsa, 4195 Kara Avcılığı Kanununa aykırılıktan 5 bin 695 TL idari para cezası uygulandı.

    "Pişmanım"

    İHA'dan edinen bilgilere göre; Şahıs 5 bin 695 TL ceza kesilmesinin üzerine bıldırcın avladığına pişman olduğunu söylediğini bildirdi.

    Malatya da bıldırcın avı pahalıya patladı: 5 bin 695 TL ceza #1


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