Malatya'da bıldırcın avı pahalıya patladı: 5 bin 695 TL ceza

Malatya'da bıldırcın avı pahalıya patladı: 5 bin 695 TL ceza

4 adet bıldırcın avlayan şahıs, avcılık belgesi olmadığı gerekçesiyle yakalandı. Şahıslara 5 bin 695 TL idari para cezası uygulandı.

Malatya'nın Battalgazi İlçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Battalgazi Jandarma Karakol Komutanlığı görevlileri, kaçak avcılık kapsamında operasyon başlattı.

Operasyon sonucunda, bir şahsın 4 adet bıldırcın avladığı ve avcılık belgesinin olmadığı tespit edildi.

Çalışmalarını bu yönde ilerleten ekipler, şahıslara yönelik kapsamlı incelemede bulundu.

Kanuna aykırılıktan 5 bin 695 TL ceza

Ele geçirilen 4 adet bıldırcın, bir adet yivsiz yarı otomatik av tüfeği ve 4 adet fişek Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafına teslim edildi.

Şahsa, 4195 Kara Avcılığı Kanununa aykırılıktan 5 bin 695 TL idari para cezası uygulandı.

"Pişmanım"

İHA'dan edinen bilgilere göre; Şahıs 5 bin 695 TL ceza kesilmesinin üzerine bıldırcın avladığına pişman olduğunu söylediğini bildirdi.