Petrol
111.23
-0.07%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
598.088
1.61%
BTXN Coin
31.40
2.01%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 8 C

    Malatya’da bir araçta uyuşturucu düzeneği bulundu

    Malatya’da kurdukları düzenek ile aracın torpido bölümünde uyuşturucu zulası bulunduran 3 şüpheli gözaltına alındı.
    • 16.04.2022 - 03:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Malatya’da bir araçta uyuşturucu düzeneği bulundu

    Malatya uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren polis ekipleri Malatya- Elazığ karayolu Kale yol uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı.

    Aramalarda uyuşturucu ele geçirildi

    İHA'nın haberine göre, yapılan aramada torpido kısmında özel düzenekle açılan zulalı bölmede 185 gram metamfetamin, 17 gram esrar , 11 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 13 adet fişek ele geçirildi.

    Olayla ilgili M.Y, A.K, M.Y gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

    Malatya’da bir araçta uyuşturucu düzeneği bulundu #1

    Malatya’da bir araçta uyuşturucu düzeneği bulundu #2

    Malatya’da bir araçta uyuşturucu düzeneği bulundu #3


    İlginizi Çekebilir

    Samsun'da 8 yıldır otomobil bagajında davul çalıyor
    Gündem

    Samsun'da 8 yıldır otomobil bagajında davul çalıyor

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Eğiste Viyadüğü’nü inceledi
    İç Haber

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Eğiste Viyadüğü’nü inceledi

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Görüş Bildir