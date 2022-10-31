Petrol
93.39
-0.41%
Euro
18.4053
-0.71%
Dolar
18.6083
0.15%
Altın
981.89
-0.08%
Borsa
3964
2.19%
Bitcoin
380.900
-1.14%
BTXN Coin
10.39
-1.70%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    Malatya'da bir baba bebeğini parka bıraktı

    Parkta battaniyeye sarılarak bulunan 1,5 aylık bebeği babasının bıraktığı tespit edilirken, şüpheli baba yakalanarak gözaltına alındı.
    • 31.10.2022 - 17:25
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 17:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Malatya'da bir baba bebeğini parka bıraktı

    Malatya'da, üç hafta önce kent merkezinde bulunan Sümer Park'ta saat 22.00 sıralarında battaniyeye sarılı ağlayan bir bebek bulundu.

    Park içerisinde ağlayan çocuğu fark edenler durumu 112 Çağrı Merkezi'ne  bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, 1,5 aylık olduğu belirlenen kız çocuğunu yetiştirme yurduna teslim etti.

    Çocuğu parka bıraktı

    Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, parka çocuğu bırakan şahsın baba A.B. olduğunu tespit etti.

    Şüpheli baba gözaltında

    İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan A.B.'nin, polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

    Malatya da bir baba bebeğini parka bıraktı #1


    Euro Bölgesi'nden enflasyon rekoru
    Ekonomi

    Euro Bölgesi'nden enflasyon rekoru

    Gönül Dağı 75. bölüm fragmanı yayınlandı! Kenan'la Elif evleniyor mu?
    Medya

    Gönül Dağı 75. bölüm fragmanı yayınlandı! Kenan'la Elif evleniyor mu?

    Kripto Milyoneri Türk Kadını Banu'nun sırrı nedir?
    Advertorial

    Kripto Milyoneri Türk Kadını Banu'nun sırrı nedir?

    Görüş Bildir