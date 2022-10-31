Malatya'da bir baba bebeğini parka bıraktı

Malatya'da bir baba bebeğini parka bıraktı

Parkta battaniyeye sarılarak bulunan 1,5 aylık bebeği babasının bıraktığı tespit edilirken, şüpheli baba yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'da, üç hafta önce kent merkezinde bulunan Sümer Park'ta saat 22.00 sıralarında battaniyeye sarılı ağlayan bir bebek bulundu.

Park içerisinde ağlayan çocuğu fark edenler durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, 1,5 aylık olduğu belirlenen kız çocuğunu yetiştirme yurduna teslim etti.

Çocuğu parka bıraktı

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, parka çocuğu bırakan şahsın baba A.B. olduğunu tespit etti.

Şüpheli baba gözaltında

İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan A.B.'nin, polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.