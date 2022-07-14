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    Malatya'da bir genci bıçaklayıp ölüme terkettiler

    Malatya'da birçok yerinden bıçak darbesi almış halde bulunan C.O. hastaneye kaldırıldı. C.O.'nun durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
    • 14.07.2022 - 02:43
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    Malatya'da bir genci bıçaklayıp ölüme terkettiler

    Malatya'da gece yarısı Battalgazi ilçesine bağlı Hanımın çiftliği Mahallesi’nde, Solmaz caddesi üzerinde bulunan dağlık bir alanda, yerde kanlar içerisinde yatan bir kişiyi gören çevredekiler durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahsın 29 yaşındaki C.O. olduğu belirlendi.

    Defalarca bıçaklandı

    Sırt, karın ve göğüs bölgelerinde birçok bıçak darbesine maruz kaldığı tespit edilen şahıs, ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Malatya da bir genci bıçaklayıp ölüme terkettiler #1

    Hayati tehlikesi var

    İHA'nın haberine göre, hastanede tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, ekipler olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

    Malatya da bir genci bıçaklayıp ölüme terkettiler #2

    Malatya da bir genci bıçaklayıp ölüme terkettiler #3


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