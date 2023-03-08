Malatya'da bir kadın, Kadınlar Günü'nde eşi tarafından öldürüldü Malatya Battalgazi'de yaşayan bir adam, dini nikahlı eşi Buse Çelik'i sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü.

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü...

Her yıl olduğu gibi bugün de kadına yönelik şiddet konusu yeniden en kuvvetli şekilde gündemdeyken, Malatya'dan acı bir haber geldi.

Battalgazi ilçesi Yamaç Mahallesi Namlı Sokak'ta yaşanan olayda, dini nikahlı Ö.Y. (23) ve Buse Çelik (21) arasında dün gece saatlerinde tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüşürken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler Ö.Y. ile Buse Çelik’in ifadelerine başvururken, genç kadın Ö.Y.’den şikayetçi olmadı.

Sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

İkili arasında sabah yeniden tartışma çıkarken, Ö.Y.’nin bıçak darbeleri ile genç kadın yere yığıldı.

Ö.Y. ise gasp ettiği ticari aracın sürücüsü B.T.’yi de bıçakla yaralayarak gittiği Battalgazi ilçesinde jandarma ekiplerine teslim oldu. Adrese sevk edilen ekipler, Buse Çelik’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözyaşları içinde toprağa verildi

Genç kadının cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından ailesine teslim edilen genç kadının cenazesi, gözyaşları arasında şehir mezarlığına defnedildi.