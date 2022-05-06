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    Malatya'da bir kişi husumetlisini pompalıyla vurdu

    Malatya'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
    • 06.05.2022 - 00:09
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    Malatya'da bir kişi husumetlisini pompalıyla vurdu

    Saat 21.30 sularında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İlyas Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Turgut Temelli Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın 4’ncü katında yaşayan N.Y.’in (32) ikametine giden B.Ö. (20), N.Y.’ye "paranı getirdim" diyerek kapıyı açmasını istedi.

    Pompalı tüfekle vurdu

    Bunun üzerine N.Y. kapıyı açarken, B.Ö. yanında getirdiği pompalı tüfekle N.Y.‘ye bir el ateş açtı.

    İHA'nın haberine göre N.Y. yaralanırken, olayın şüphelisi kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Malatya da bir kişi husumetlisini pompalıyla vurdu #1

    Gözaltına alındı

    Hastanede ameliyata alınan N.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayın şüphelisi B.Ö. olaydan yaklaşık bir saat sonra olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

    Malatya da bir kişi husumetlisini pompalıyla vurdu #2

    Malatya da bir kişi husumetlisini pompalıyla vurdu #3

    Malatya da bir kişi husumetlisini pompalıyla vurdu #4

     


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