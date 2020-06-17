Malatya'da bir kişi tartıştığı babasını bıçakladı

Evlerinin önünde tartıştığı babasını önce darbeden ardından da bıçaklayıp kaçan şüpheli, suç aleti ile birlikte yakalandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi'ndeki Çeçen Sokak içerisinde E.O. adlı kişi, babası N.O. ile evlerinin önünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.

Babasını darbeden E.O., daha sonra bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

SUÇ ALETİ İLE BİRLİKTE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı . Bölgede inceleme yapan polis ekipleri E.O.'yu olayın gerçekleştiği sokağa yakın bir noktada suç aleti ile birlikte yakalayarak, gözaltına aldı.

AYNI GECE AYNI SAATLERDE BİR BAŞKA ŞİDDET

Öte yandan, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Susam Sokak içerisinde meydana gelen bir başka bıçaklı kavga olayında ise aldığı bıçak darbeleri sonucunda yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken, olayın şüphelisi polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Her iki olayla da ilgili başlatılan inceleme sürüyor.