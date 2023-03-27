Malatya'da bir kişi tartıştığı babasını tahra ile öldürdü Malatya’nın Akçadağ ilçesinde psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen genç, tartıştığı babasını tahra ile öldürdü. Suç aletiyle birlikte yakalanan genç, gözaltına alındı.

İHA Malatya'da bir kişi, evlat kurbanı oldu.. Sabah saatlerinde Akçadağ ilçesine bağlı Gölpınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen S.Ş. (32) ile babası Sabri Ş. (68) arasında aile içi bir konudan dolayı tartışma çıktı. Talihsiz adam hayatını kaybetti Çıkan tartışma sonrası S.Ş., evde bulunan tahra ile babasını kafasından yaraladı. Sabri Ş. kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Sabri Ş.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Suç aletiyle birlikte yakalandı S.Ş. olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.