Malatya'da bir kişi, tartıştığı şahsın aracını kundakladı

Malatya'da park halindeki bir araç, üzerine benzin dökülerek ateşe verilirken, aracı kundaklayan kişinin yakalanması için polis harekete geçti.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi’nde, Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde park halindeki 44 T 1398 plakalı Fort marka hafif ticari aracın yandığını görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekipler alevler halindeki aracı söndürdü.

ARACA BİDONLA BENZİN DÖKÜP YAKTI

Polis ekipleri yangının nasıl başladığı konusunda çalışma başlatırken, görgü tanıkları üzerinde siyah bir mont bulunan bir şahsın bölgeye gelerek elindeki bidondan aracın üzerine benzin döktüğünü sonrada aracı ateşe vererek yaya olarak kaçtığını belirtti.

ARACI ATEŞE VERİRKEN KENDİNİ DE YAKTI

Bir başka görgü tanığı ise şahsın aracı ateşe verirken üzerindeki montunda alev aldığını ve şahsın ellerinde yanıklar oluştuğunu aktardı.

TARTIŞTIĞI KİŞİ, ARACINI YAKMIŞ

Araç sahibi ise gündüz saatlerinde H.B. isimli bir şahısla tartıştığını ifade ederek olayı H.B.’nin gerçekleştirmiş olduğunu düşündüğünü söyledi.

POLİS ZANLIYI ARIYOR

Bölgede inceleme yapan ekipler içerisinde benzin kalıntıları olan 3 litrelik bir bidonla bir adet pet şişe buldu. Ekiplerin şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.