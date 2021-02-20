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    Malatya'da bir kişi, tartıştığı şahsın aracını kundakladı

    Malatya'da park halindeki bir araç, üzerine benzin dökülerek ateşe verilirken, aracı kundaklayan kişinin yakalanması için polis harekete geçti.
    • İHA
    • 20.02.2021 - 05:57
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    Malatya'da bir kişi, tartıştığı şahsın aracını kundakladı

    Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi’nde, Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde park halindeki 44 T 1398 plakalı Fort marka hafif ticari aracın yandığını görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekipler alevler halindeki aracı söndürdü.

    ARACA BİDONLA BENZİN DÖKÜP YAKTI

    Polis ekipleri yangının nasıl başladığı konusunda çalışma başlatırken, görgü tanıkları üzerinde siyah bir mont bulunan bir şahsın bölgeye gelerek elindeki bidondan aracın üzerine benzin döktüğünü sonrada aracı ateşe vererek yaya olarak kaçtığını belirtti.

    Malatya da bir kişi, tartıştığı şahsın aracını kundakladı #1

    ARACI ATEŞE VERİRKEN KENDİNİ DE YAKTI

    Bir başka görgü tanığı ise şahsın aracı ateşe verirken üzerindeki montunda alev aldığını ve şahsın ellerinde yanıklar oluştuğunu aktardı.

    Malatya da bir kişi, tartıştığı şahsın aracını kundakladı #2

    TARTIŞTIĞI KİŞİ, ARACINI YAKMIŞ

    Araç sahibi ise gündüz saatlerinde H.B. isimli bir şahısla tartıştığını ifade ederek olayı H.B.’nin gerçekleştirmiş olduğunu düşündüğünü söyledi.

    Malatya da bir kişi, tartıştığı şahsın aracını kundakladı #3

    POLİS ZANLIYI ARIYOR

    Bölgede inceleme yapan ekipler içerisinde benzin kalıntıları olan 3 litrelik bir bidonla bir adet pet şişe buldu. Ekiplerin şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

    Malatya da bir kişi, tartıştığı şahsın aracını kundakladı #4

    Malatya da bir kişi, tartıştığı şahsın aracını kundakladı #5

    Malatya da bir kişi, tartıştığı şahsın aracını kundakladı #6

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