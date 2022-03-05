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    Malatya'da bir kişi üç gün önce tehdit ettiği husumetlisini bıçakladı

    Malatya'da 10 yıl önce yaşanan kavgada tek gözünü kaybeden şahıs, üç gün önce tehdit ettiği husumetlisini bugün bıçakla yaraladı.
    • İHA
    • 05.03.2022 - 23:38
    • Güncelleme : 05.03.2022 - 23:55
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    Malatya'da bir kişi üç gün önce tehdit ettiği husumetlisini bıçakladı

    Saat 21.00 sıralarında Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Büyük Hüseyinbey Mahallesi’nde meydana gelen olayda, V.M.K. 10 yıl önce H.Y. ile ettiği kavgada aldığı darbeler nedeniyle bir gözünü kaybetti.

    3 GÜN ÖNCE TEHDİT ETTİ

    Olay sonrası ikili arasında başlayan husumet devam etti. Üç gün önce V.M.K. sokakta husumetli olduğu H.Y. ile karşılaşınca tehdit etti, bugün ikili arasında yeniden kavga çıktı.

    BIÇAKLAYARAK YARALADI

    V.M.K., kavgada H.Y.'yi karın bölgesinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

    Şüpheli V.M.K.’nın yaklaşık bir saat sonra yakalandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Malatya da bir kişi üç gün önce tehdit ettiği husumetlisini bıçakladı #1

    Malatya da bir kişi üç gün önce tehdit ettiği husumetlisini bıçakladı #2

    Malatya da bir kişi üç gün önce tehdit ettiği husumetlisini bıçakladı #3


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