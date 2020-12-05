Malatya'da çalılıkların arasından bebek cesedi çıktı

Yol kenarındaki çalılıkların arasında bebek cesedi bulan ekipler harekete geçti. Polis, erkek bebek cesediyle ilgili soruşturma başlattı.

Dün akşam, Malatya'da bulunan Kaynarca Mahallesi Hatunsuyu Caddesi üzerinde yürüyen Hüseyin D., yol kenarındaki çalılık alanda siyah çanta gördü.

Çantayı açtığında da çarşafa sarılı bebek cesediyle karşılaştı.

Hüseyin D.; durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

YENİ DOĞDUĞU TESPİT EDİLDİ

Gelen sağlık ekipleri, erkek bebeğin yeni doğan olduğunu belirledi.

MAHALLELİNİN BİLGİSİNE BAŞVURULDU

Polis ekipleri bebek cesedini bırakanları kişi ya da kişileri bulmak için araştırma başlatırken, mahallede yaşayanların bilgisine başvurdu.

Soruşturma sürüyor.













