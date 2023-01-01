Bir hırsızlık şebekesine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan elektrik kablosu ele geçirildi. Operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyeti Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep’ten Malatya’ya gelerek 11 ayrı GES’te yaklaşık 6 milyon lira değerinde elektrik kablosu hırsızlığının yanı sıra tanınmamak için çok sayıda araç çaldıkları belirlenen bir şebekeye yönelik çalışma başlattı.

İzlenen bin 800 saatlik kamera görüntüleri sonrasında, şebekeye operasyon düzenledi.

8 zanlı gözaltına alındı



Düzenlenen operasyonda, aralarında şebeke lideri Ş.B.’nin de aralarında bulunduğu; K.T., K.R., N.K., A.P., E.N., Y.K. ve T.S. gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre; emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Malatya'da çalıntı araçlarla hırsızlık yapan şebekeye operasyon VİDEO











