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    Malatya'da çalıntı araçlarla hırsızlık yapan şebekeye operasyon

    Bir hırsızlık şebekesine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan elektrik kablosu ele geçirildi. Operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı.
    • 01.01.2023 - 19:37
    • Güncelleme : 01.01.2023 - 20:40
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    Malatya'da çalıntı araçlarla hırsızlık yapan şebekeye operasyon

    Malatya İl Emniyeti Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep’ten Malatya’ya gelerek 11 ayrı GES’te yaklaşık 6 milyon lira değerinde elektrik kablosu hırsızlığının yanı sıra tanınmamak için çok sayıda araç çaldıkları belirlenen bir şebekeye yönelik çalışma başlattı.

    İzlenen bin 800 saatlik kamera görüntüleri sonrasında, şebekeye operasyon düzenledi.

    8 zanlı gözaltına alındı

    Düzenlenen operasyonda, aralarında şebeke lideri Ş.B.’nin de aralarında bulunduğu; K.T., K.R., N.K., A.P., E.N., Y.K. ve T.S. gözaltına alındı.

    İHA'nın haberine göre; emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

    Malatya'da çalıntı araçlarla hırsızlık yapan şebekeye operasyon VİDEO


    Malatya da çalıntı araçlarla hırsızlık yapan şebekeye operasyon #1

    Malatya da çalıntı araçlarla hırsızlık yapan şebekeye operasyon #2



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