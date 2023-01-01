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- Malatya'da çalıntı araçlarla hırsızlık yapan şebekeye operasyon
Malatya'da çalıntı araçlarla hırsızlık yapan şebekeye operasyon
Bir hırsızlık şebekesine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan elektrik kablosu ele geçirildi. Operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı.
- 01.01.2023 - 19:37
- Güncelleme : 01.01.2023 - 20:40
Malatya İl Emniyeti Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep’ten Malatya’ya gelerek 11 ayrı GES’te yaklaşık 6 milyon lira değerinde elektrik kablosu hırsızlığının yanı sıra tanınmamak için çok sayıda araç çaldıkları belirlenen bir şebekeye yönelik çalışma başlattı.
İzlenen bin 800 saatlik kamera görüntüleri sonrasında, şebekeye operasyon düzenledi.
8 zanlı gözaltına alındı
Düzenlenen operasyonda, aralarında şebeke lideri Ş.B.’nin de aralarında bulunduğu; K.T., K.R., N.K., A.P., E.N., Y.K. ve T.S. gözaltına alındı.
İHA'nın haberine göre; emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Malatya'da çalıntı araçlarla hırsızlık yapan şebekeye operasyon VİDEO