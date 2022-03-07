Malatya'da çiftçi traktör ve tankerin arasında sıkışarak öldü

Malatya'da çiftçi traktör ve tankerin arasında sıkışarak öldü

Yeşilyurt ilçesindeki kayısı bahçesini ilaçlamak üzere işe koyulan adam, elbisesinin sıkıştığı traktör ve tankerin arasında kalarak can verdi.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde kayısı bahçesi olan Nevzat Alışık, ilaçlama yapmak üzere traktörünü çalıştırdı.

Bu sırada yaşanan kaza sonucunda Alışık, elbisesini traktörün şaftına kaptırdı.

Traktör ile tanker arasına sıkışan sürücüyü gören çevredekiler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

SIKIŞTIĞI YERDE CAN VERDİ

Olay yerine intikal eden ekipler, talihsiz sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Nevzat Alışık’ın cenazesi, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Malatya'da çiftçi traktör ve tankerin arasında sıkışarak öldü VİDEO









