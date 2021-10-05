Malatya'da cinayet: Boğazından bıçakladı

Bir kişiyi boğaz ve kalp kısmından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde F.G. adlı şüpheli, Onur Kızıldağ'ı boğaz ve kalp kısmından bıçakla yaraladı ve kaçtı.

Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Onur Kızıldağ kurtarılmayarak, hayatını kaybetti.

BIÇAKLA YAKALANDI, TUTUKLANDI

Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, F.G.'yi olayda kullandığı bıçakla birlikte saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden F.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.