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- Malatya'da dayı yeğenini tabancayla yaraladı
Malatya'da dayı yeğenini tabancayla yaraladı
- İHA
- 14.12.2021 - 00:50
Malatya’da Yeşilyurt İlçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi’nde bir kıraathanede meydana gelen olayda, O.Y. ile dayısı olduğu ileri sürülen H.D. arasında ailevi bir konudan dolayı tartışma çıktı.
YEĞENİNE TABANCAYLA ATEŞ ETTİ
Yaşanan tartışmanın ardından H.D. yanında bulunan tabancayla yeğeni O.Y.’ye tek el ateş etti. Sol karın bölgesine isabet alan O.Y. yaralanırken, H.D. olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
CADDE ÜZERİNDE YARALI HALDE YERE YIĞILDI
Kıraathane de kendi imkanlarıyla ayrılan yaralı şahıs bir süre yürüdüğü cadde üzerinde yere yığıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yerde yatan şahsın tabancayla vurulduğunu tespit ederken, O.Y. bölgeye çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Olay yerinde inceleme yapan ekipler 1 adet boş kovan bulurken, olayın şüphelisi H.D. bir süre sonra olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.