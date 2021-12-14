Haberler

3. Sayfa Haberleri

Malatya'da dayı yeğenini tabancayla yaraladı

Malatya'da dayı yeğenini tabancayla yaraladı

Malatya’da bir kıraathane de dayısı tarafından karnından tabancayla vurulan kişi cadde üzerinde polis tarafından yerde yatar halde bulundu.