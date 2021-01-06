Euro
9.0843
-0.01%
Dolar
7.3859
-0.01%
Altın
461.99
-0.21%
Borsa
1.49
0%
Bitcoin
254.848
9.62%
EXEN Coin
11.00
-0.36%
9ºC
İstanbul
Açık 9 C

    Malatya'da dedesi 3 yaşındaki torununu ezdi

    Kamyonetiyle geri manevra yapan dede, 3 yaşındaki torununu ezdi. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.
    • İHA
    • 06.01.2021 - 07:18
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 07:56
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Malatya'da dedesi 3 yaşındaki torununu ezdi

    Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Heyiketeği Mahallesi’ndeki evinin önünden bulunan 44 HP 126 plakalı kamyonet ile geri manevra yapan Süleyman Ç. bu sırada aracın arkasında duran torunu Hüseyin Ç.'yi (3) fark etmeyerek çarptı.

    Kazada küçük çocuk ağır yaralandı.

    KURTARILAMADI

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz çocuk Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Burada tedavi altına alınan Hüseyin Ç. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Torununun ölümüne neden olan Süleyman Ç. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

    Malatya da dedesi 3 yaşındaki torununu ezdi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir