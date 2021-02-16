Malatya'da, dengesini kaybeden genç uçurumdan yuvarlandı

Mesire alanında dengesini kaybetmesi üzerine uçurama yuvarlanan genç, hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da, üç gün önce bir kişinin daha düşerek yaralandığı Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde bulunan Beyler Deresi mesire alanında bulunan A.N. (16), bir an dengesini kaybetmesi üzerine kayalıklardan uçuruma yuvarlandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olayı yaralı olarak atlatan genç, ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.