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    Malatya'da doktoru ve sağlık çalışanını darbeden zanlı tutuklandı

    Acil servis doktoru ve sağlık çalışanını darbettiği gerekçesiyle savcılığın itirazı üzerine ikinci kez gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • AA
    • 15.11.2021 - 12:24
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 12:32
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    Malatya'da doktoru ve sağlık çalışanını darbeden zanlı tutuklandı

    Malatya’da alkol aldıktan sonra baygınlık geçiren Hasan A.İ., arkadaşları tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisine getirildi.

    Bir süre sonra kendine gelen Hasan A.İ., müdahale etmek isteyen acil servis doktoru Abdullah Ercan ile acil servis koordinatörü Yunus Karayılan'a saldırdı.

    DOKTORUN KOLU ÇATLADI

    Saldırıda kolunda çatlak oluşan doktor Abdullah Ercan ile darbedilen koordinatör Yunus Karayılan tedaviye alındı.

    Saldırgan Hasan A. İ., olaya müdahale eden polisler tarafından gözaltına alındı.

    TUTUKLANDI

    Gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla salıverilen, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden yakalanan H.A.İ.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

    Malatya da doktoru ve sağlık çalışanını darbeden zanlı tutuklandı #1

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