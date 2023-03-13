Malatya'da duygulandıran duvar yazıları Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımların yaşandığı şehirlerden biri olan Malatya'da, duvarlara yazılan yazılar görenleri duygulandırıyor.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler, 11 şehrimizi birden etkiledi.

Büyük yıkıma neden olan depremlerde ciddi hasar alan illerimizden biri de Malatya oldu.

Depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da yaşayanlar, kentte artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle il dışına çıktı.

'Malatya'yı terk etme, geri döneceğiz...'

Kentten ayrılanlar, terk etmek zorunda kaldıkları evlerinin duvarlarına sprey boyayla 'Malatya'yı terk etme', 'Geri döneceğiz', 'Her şey güzel olacak, gitmedik, buradayız', 'Seninleyiz Malatya', 'Umut dolu yarınlar', 'Bizi hasret saracak', 'Konuşacak çok şey var ama konuşacak kimse kalmadı' yazdı.

Yıkılan veya ağır hasar alan binaların duvarlarındaki yazılar, görenleri duygulandırdı.