Ehliyet sınavına kamera ve kulaklık düzeneği ile girmeye çalışan 18'i yabancı uyruklu 24 kişi, Malatya polisinin takibiyle sınav günü yakalandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, özel bir sürücü kursunun 23 Ekim'de düzenlenen ehliyet sınavına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında, öğrenci listesindeki bazı isimlerin yabancı uyruklu olduğu belirlendi.

SINAV GÜNÜ OPERASYON: 24 KİŞİYE GÖZALTI

Bunun üzerine soruşturma başlatan ve sınav günü operasyon düzenleyen ekipler, 18'i yabancı uyruklu 24 kişiyi gözaltına aldı.

KOPYA DÜZENEKLERİYLE YAKALANDILAR

Zanlıların üst aramasında kıyafetler içerisine gizlenmiş kamera ve kulaklık düzeneği ile 4 araçta yapılan aramada çok sayıda kamera ve kulaklık aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 24 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Malatya'da ehliyet sınavına kamera ve kulaklıkla girmeye çalıştılar VİDEO

11'İ SERBEST KALDI

Şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartı ile 5 yabancı uyruklu ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

13'Ü SINIR DIŞI EDİLECEK

13 yabancı uyruklu kişi de İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.