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    Malatya'da emekli vatandaşın ev parasını çalanlar Sivas’ta yakalandı

    Malatya'da ev almak için tapuya gittiği esnada emekli vatandaşın 125 Bin TL parasını çalan hırsızlar, Sivas'ta yakalandı.
    • İHA
    • 24.09.2020 - 01:36
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    Malatya'da emekli vatandaşın ev parasını çalanlar Sivas’ta yakalandı

    Malatya’da ev almak için bankadan para çeken emekli vatandaşın tapuya gittiği esnada otomobilinin camını kıran şahıslar, 125 Bin TL’yi çalarak kayıplara karıştı.

    JANDARMA , HIRSIZLARI SİVAS'TA TESPİT ETTİ

    Jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonrası olayın şüphelisi şahısların 33 ADZ 705 plakalı otomobille Sivas’a giriş yaptığı tespit edildi.

    Malatya da emekli vatandaşın ev parasını çalanlar Sivas’ta yakalandı #1

    3'Ü KADIN 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Yunus ekipleri, Sivas-Erzincan kara yolu, Soğuk Çermik Kavşağı’nda içerisinde 3 kadın, 2 erkek şahsın içinde bulunduğu aracı yakaladı. Şüpheli şahıslar ve araçta yapılan ilk incelemenin ardından Sivas Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    Emniyette yapılan aramada 100 Bin TL şüpheli kadınların üzerinde saklanmış halde bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Malatya’ya gönderildi.

    Malatya da emekli vatandaşın ev parasını çalanlar Sivas’ta yakalandı #2

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