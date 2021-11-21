Euro
12.7077
1.14%
Dolar
11.2516
1.95%
Altın
668.22
1.17%
Borsa
1.737
0.03%
Bitcoin
669.430
3.19%
BTXN Coin
20.22
1.10%
12ºC
İstanbul
Açık 12 C

    Malatya'da eşi kapıyı açmadığı için tüfekle ateş eden koca, tutuklandı

    Malatya'da boşanma aşamasındaki eşi Çınar Uğur'un oturduğu eve gelen ve kapıyı açmamasına sinirlenerek tüfekle ateş açarak kaçtıktan polis ekiplerince gözaltına alınan Hamza Uğur tutuklandı.
    • DHA
    • 21.11.2021 - 18:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Malatya'da eşi kapıyı açmadığı için tüfekle ateş eden koca, tutuklandı

    Malatya'da İstiklal Mahallesi'nde meydana gelen olayda, boşanma aşamasındaki eşi Hamza Uğur, 4 katlı apartmanın 3'üncü katında 2 çocuğuyla yaşayan Çınar Uğur'un evine geldi.

    ÖFKELENEREK TÜFEKLE ATEŞ ATTI

    Hamza Uğur, çaldığı kapının açılmamasına öfkelenerek yanında getirdiği tüfekle ateş açtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine aralarında özel harekatçıların da bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    TUTUKLANDI

    Hamza Uğur, olaydan sonra kaçarken, Çınar Uğur ve 2 çocuğu evden çıkarılarak polis merkezine götürüldü. Kaçan şüpheli koca, bir süre sonra polisler tarafından iş yerine girerken yakaladı. Gözaltına alınan Hamza Uğur, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Malatya da eşi kapıyı açmadığı için tüfekle ateş eden koca, tutuklandı #1

    Malatya da eşi kapıyı açmadığı için tüfekle ateş eden koca, tutuklandı #2

    Malatya da eşi kapıyı açmadığı için tüfekle ateş eden koca, tutuklandı #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir