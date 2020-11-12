Malatya'da eşini tabanca ile öldürdü

Hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşini silahla vurarak öldürdükten sonra kaçtı. Polis ekipleri cani kocayı kısa sürede yakalarken, haberi alan kadının çocukları sinir krizleri geçirdi.

Eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan 70 yaşlarındaki Mehmet P., 23.15 sıralarında eşi Emine P.'nin (73) Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi Hande Sokak'taki ikametine geldi.

Eve giren Mehmet P., tartıştığı eşine tabanca ile 1 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

3 ÇOCUK ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde 3 çocuk annesi Emine P.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

ÇOÇUKLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bölgede çalışma başlatan ekipler, olayın şüphelisi Mehmet P.'yi olayda kullandığı suç aleti ile birlikte kısa sürede yakaladı.

Bu arada Emine P.'nin vefat haberini alarak olay yerine gelen çocukları ve yakınları sinir krizi geçirirken, ekipler çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

OTOPSİ YAPILACAK

Emine P.'nin cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.