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- Malatya’da eski damadı tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti
Malatya’da eski damadı tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti
Husumetli olduğu eski damadı tarafından otobüs durağı önünde vurulan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Katil zanlısı ise kısa sürede yakalandı.
- İHA
- 16.11.2020 - 10:54
- Güncelleme : 16.11.2020 - 10:58
Malatya merkez Salköprü Mahallesi Buhara Caddesi otobüs durağı önünde İrfan Hüseyinoğlu, husumetli olduğu eski damadı şüpheli İ.E. tarafından her iki bacağından yakın mesafeden tüfekle vuruldu.
Ağır yaralı olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan İrfan Hüseyinoğlu, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
EMNİYET KAVŞAĞINDA YAKALANDI
Şüpheli ise kaçmaya çalışırken, İstasyon virajı emniyet kavşağında suç aleti tüfek ile birlikte yakalandı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.