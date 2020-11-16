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Malatya’da eski damadı tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti

Malatya’da eski damadı tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti

Husumetli olduğu eski damadı tarafından otobüs durağı önünde vurulan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Katil zanlısı ise kısa sürede yakalandı.