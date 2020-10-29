Dolar
8.3065
0.6043%
Euro
9.7722
1.1908%
Altın
1878.61
0.0841%
Borsa
1126.99
-2.2244%
G. Altın
501.063
0.5121%
Bitcoin
110969.96
0.6613%
EXEN Coin
10.99
1.29%
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Malatya'da fabrika sahibi, silahlı kavgada öldü

    Malatya'da tekstil fabrikası sahibi iş insanı Ebubekir Tan, sokakta karşılaştığı husumetli Mehmet F. tarafından çıkan tartışmanın ardından, tabanca ile vuruldu.
    • DHA
    • 29.10.2020 - 04:58
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Malatya'da fabrika sahibi, silahlı kavgada öldü

     

    Malatya'da akşam saatlerinde Kernek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında daha önceden husumet olduğu ileri sürülen Mehmet F. ile iş insanı Ebubekir Tan (45) sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma büyüyerek, kavgaya dönüştü.

    SİLAHLA KURŞUN YAĞDIRDI

    Kavga sırasında Mehmet F., yanında bulunan tabancayla Ebubekir Tan’a ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşunların isabet etmesiyle yaralanan Tan, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılarak Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

    Malatya da fabrika sahibi, silahlı kavgada öldü #1

    KATİL YAKALANDI

    Yoğun bakım ünitesine alınan Ebubekir Tan, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Husumetlisinin ölümüne yol açan Mehmet F. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İş insanı Ebubekir Tan’ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Malatya da fabrika sahibi, silahlı kavgada öldü #2

    Görüş Bildir