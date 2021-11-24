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- Malatya’da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Malatya’da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulanmalarına başlanıldığı öğrenildi.
- DHA
- 24.11.2021 - 08:52
- Güncelleme : 24.11.2021 - 09:35
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.
6 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Eş zamanlı yapılan baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.
SORGULANIYORLAR
6 şüphelinin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü, ifadelerinin alınmaya başlandığı öğrenildi.