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    Malatya’da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

    FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulanmalarına başlanıldığı öğrenildi.
    • DHA
    • 24.11.2021 - 08:52
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 09:35
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    Malatya’da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

    Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

    6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Eş zamanlı yapılan baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

    SORGULANIYORLAR

    6 şüphelinin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü, ifadelerinin alınmaya başlandığı öğrenildi.

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