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    Malatya'da genç erkek, kıyafetleri parçalanmış halde ölü bulundu

    24 yaşındaki Enes Yıldırım olduğu belirlenen gencin tüfekle vurulmuş bedeni yol kenarında bulundu. Gencin cansız bedeninin yakınlarında 2 sahte plaka tespit edildi.
    • İHA
    • 29.03.2022 - 09:05
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 09:38
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    Malatya'da genç erkek, kıyafetleri parçalanmış halde ölü bulundu

    28 Mart Pazartesi günü saat 22.30 sularında Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi'nde, yol kenarında kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde yerde yatan biri görüldü.

    Cansız bedeni gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde bacaklarından tüfekle vurulan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

    KİŞİ TESPİT EDİLDİ

    Üzerindeki elbiseleri parçalanmış halde bulunan şahsın 24 yaşındaki Enes Yıldırım olduğu tespit edilirken, ekipler çevrede yaptığı detaylı incelemede sahte olduğu değerlendirilen 2 adet araç plakası buldu.

    Malatya'da genç erkek, kıyafetleri parçalanmış halde ölü bulundu VİDEO


    Malatya da genç erkek, kıyafetleri parçalanmış halde ölü bulundu #1

    GÖRGÜ TANIĞI SORGUYA ALINDI

    Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan ekipler olaya tanıklık ettiğini ileri süren bir kişiyi ifadesi almak üzere polis merkezine götürürken, hayatını kaybettiği belirlenen gencin cesedi cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

    Olayla ilgili olarak başlatılan tahkikat çok yönlü sürüyor.

    Malatya da genç erkek, kıyafetleri parçalanmış halde ölü bulundu #2

    Malatya da genç erkek, kıyafetleri parçalanmış halde ölü bulundu #3

    Malatya da genç erkek, kıyafetleri parçalanmış halde ölü bulundu #4

    Malatya da genç erkek, kıyafetleri parçalanmış halde ölü bulundu #5


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