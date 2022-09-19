Malatya'da gençler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Battalgazi ilçesinde takside ilerlerken hasmını gören şahıs, araçtan inerek bıçak çekti. Husumetlisini bıçaklayan şahıs kaçmaya başlarken, yaralının durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki takside yolcu konumunda ilerleyen A.U., bu sırada husumetlisi olduğu ileri sürülen H.E.’yi gördü.

Aracı durdurarak inen A.U., H.E.’ye bıçakla saldırıp karın kısmında yaraladı.

A.U., saldırı sonrası kaçmaya başlarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildiği.

Yaralının durumu ağır

Yaralı şahıs, ekiplerce Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaydan yaklaşık iki saat sonra şüpheli A.U.’nun ekipler tarafından yakalandığı olayla ilgili tahkikat başlatılırken, hastanede tedavisi süren H.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.