Dükkan sahibinin incelemesi için verdiği bilezikleri alır almaz kaçmaya başlayan hırsız, esnaf sayesinde yakalandı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi’ndeki kuyumcuya gelen bir kişi, biri 15 diğeri 20 gram olmak üzere iki altın bilezik talep etti.

İNCELEME BAHANESİYLE 2 BİLEZİĞİ ALIP KAÇTI

İşletme sahibi tezgahtan çıkardığı altınları şahsa göstererek bir tercihte bulunmasını beklerken, bir süre bilezikleri inceleyen şahıs daha sonra işletme sahibinin elinde tuttuğu iki adet bileziği alarak kaçtı.

ESNAF PEŞİNE DÜŞTÜ, YAKALANDI

Kuyumcunun peşinde koştuğu şahıs çevredeki esnafla bir süre yaşanan kovalamacanın ardından olay yerine yaklaşık yüz metre ileride yakalanarak kuyumcuya getirildi.

Malatya'da girdiği kuyumcudan 2 bilezik çaldı VİDEO



TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsın üzerinde yaptıkları aramada iki adet bilezik bulurken, gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.