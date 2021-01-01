Malatya'da göle açılan tekne alabora oldu: 1 ölü

Devrilen tekneden 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, kayıp 3'üncü kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Malatya'da yılbaşı gecesi Mehmet Hanifi Özinal (40) ile 2 arkadaşının balık tutmak için Karakaya Barajı'na açıldığı tekne, olumsuz hava şartları nedeniyle alabora oldu.

2 arkadaşı kendi imkanlarıyla kurtulan Özinal, suda kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İhbar üzerine Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma dalgıçları, su altında arama çalışması yaptı ancak sonuç alınamadı.

Su sıcaklığının aşırı düşük olması nedeniyle ara verilen çalışmalar, sabah yeniden başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Dalgıçlar, sabah kıyıya 20 metre uzaklıkta, 7 metre derinlikte Mehmet Hanifi Özinal'ın cansız bedenini buldu.

Özinal'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Alabora olan tekne ise itfaiye ekiplerince çıkarıldı.