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    Malatya'da gölete giren genç boğuldu

    Battalgazi ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren genç boğularak hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 24.07.2020 - 22:13
    • Güncelleme : 24.07.2020 - 23:00
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    Malatya'da gölete giren genç boğuldu

    Malatya'nın Battalgazi ilçesi Beyazsaray mevkiinde meydana gelen olayda,  dayısı ile birlikte gezmeye giden Yusuf Samet Kezer (15) serinlemek için gölete girdi.

    Kezer'in bir süre sonra gözden kaybolması üzerine durum jandarmaya bildirdi.

    Malatya'da gölete giren genç boğuldu #1

    20 DAKİKALIK ÇALIŞMA SONUCU CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

    Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi Su Altı Kurtarma ekibi, yaklaşık 20 dakikalık bir çalışma sonucu Kezer'in cesedine suyun 9 metre derinliğinde ulaştı.

    Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan gencin cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

    Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Malatya'da gölete giren genç boğuldu VİDEO


    Malatya'da gölete giren genç boğuldu #2

    Malatya'da gölete giren genç boğuldu #3

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