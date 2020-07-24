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Battalgazi ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren genç boğularak hayatını kaybetti.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Beyazsaray mevkiinde meydana gelen olayda, dayısı ile birlikte gezmeye giden Yusuf Samet Kezer (15) serinlemek için gölete girdi.

Kezer'in bir süre sonra gözden kaybolması üzerine durum jandarmaya bildirdi.

20 DAKİKALIK ÇALIŞMA SONUCU CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi Su Altı Kurtarma ekibi, yaklaşık 20 dakikalık bir çalışma sonucu Kezer'in cesedine suyun 9 metre derinliğinde ulaştı.

Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan gencin cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Malatya'da gölete giren genç boğuldu VİDEO









