Malatya'da gondoldan düşen Ahmet Kaya, hayatını kaybetti

Lunaparkta arkadaşlarıyla gondola binen 26 yaşındaki Ahmet Kaya, güvenlik kemerinin açılmasıyla düşerek vefat etti.

Malatya'daki Orduzu Pınarbaşı mesire alanındaki lunaparka giden 26 yaşındaki Ahmet Kaya ile arkadaşları, gondola bindi.

Gondol hareket ettikten kısa süre sonra Ahmet Kaya’nın taktığı güvenlik kemeri açıldı. Kaya, gondoldan düştü.

Kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Ahmet Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

















