Malatya'da güvercin beslerken bıçaklandı

Tartıştığı kişiyi evin çatısında güvercin beslerken sırtından bıçaklayan saldırgan, polise giderek teslim oldu.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Bentbaşı Mahallesi’nde Şehit Hakan Artuç Sokak'ta bulunan ikametinin çatı kısmında güvercin besleyen C.K.’nin yanına gelen H.Y. ile ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

SIRTINDAN BIÇAKLADI

Yaşanan tartışmanın ardından H.Y., C.K.’yi sırtından bıçakla yaraladı.

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

POLİSE TESLİM OLDU

Şüpheli H.Y. isimli şahıs ise polis merkezine giderek teslim oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.