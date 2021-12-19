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    Malatya'da güvercin beslerken bıçaklandı

    Tartıştığı kişiyi evin çatısında güvercin beslerken sırtından bıçaklayan saldırgan, polise giderek teslim oldu.
    • İHA
    • 19.12.2021 - 13:03
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    Malatya'da güvercin beslerken bıçaklandı

    Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Bentbaşı Mahallesi’nde Şehit Hakan Artuç Sokak'ta bulunan ikametinin çatı kısmında güvercin besleyen C.K.’nin yanına gelen H.Y. ile ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    SIRTINDAN BIÇAKLADI

    Yaşanan tartışmanın ardından H.Y., C.K.’yi sırtından bıçakla yaraladı.

    Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    POLİSE TESLİM OLDU

    Şüpheli H.Y. isimli şahıs ise polis merkezine giderek teslim oldu.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Malatya da güvercin beslerken bıçaklandı #1

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