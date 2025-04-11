Malatya'da hamile kadın eşi tarafından öldürüldü

İHA
Malatya'nın Hekimhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, 25 yaşındaki A.K. isimli şahıs ile 8 aylık hamile eşi Beste Kızılay arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında A.K. isimli şahıs, 8 aylık hamile eşi Beste Kızılay'a tabanca ile ateş açtı.
HAMİLE KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ
Kafasından vurulan genç kadın, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hamile eşini öldüren A.K. gözaltına alınırken talihsiz kadının cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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